Un nuovo agente è pronto per sbarcare su Valorant e può sfruttare le energie del cosmo. Chiamato Astra, il nuovo agente proviene dall’Uganda ed è un controllore. È destinata a essere il quindicesimo agente ad essere introdotto nel gioco da Riot Games.

È stata descritta come: “un agente che sfrutta le energie del cosmo per rimodellare i campi di battaglia secondo il suo capriccio. Con il pieno controllo della sua forma astrale e il talento per una profonda previsione strategica, è sempre avanti eoni rispetto alla prossima mossa dei suoi nemici. ”

Valorant: Astra arriverá il 2 marzo

Le abilità di Astra nel gioco sono a dir poco insolite. Le sue abilità ruotano attorno al posizionamento delle stelle sulla mappa, che sono essenzialmente piccoli proiettili lanciabili. Essi possono essere attivati ​​con effetti diversi come e quando il giocatore sceglie, ma deve gradualmente entrare nella sua forma astrale per posizionare queste stelle. Tra la capacità di posizionare le stelle e la sua ultimate, ha cinque abilità.

Astra deve essere in forma astrale per posizionare le stelle e usare la sua ultimate che è disponibile solo quando è completamente carico. La sua abilità definitiva si chiama Cosmic Divide e crea un muro che attraversa l’intera mappa. Questo muro rende i proiettili impermeabili e smorza fortemente l’audio dall’altro lato.

Per quanto riguarda le Stelle posizionate sulla mappa, ci sono tre diverse abilità che possono essere attivate su di esse. Il primo tra questi si chiama Gravity Well; quando attivato tira tutti i giocatori verso il centro prima di esplodere e lasciarli in uno stato con poche difese.

Poi c’è Nova Pulse che si carica e poi colpisce, colpendo tutti i giocatori nelle vicinanze. La terza è Nebulosa che, una volta attivata, trasforma una stella in una nebulosa che è essenzialmente un fumo. Queste stelle possono anche essere restituite all’utente Astra usando l’abilità Dissipazione che crea una Nebulosa temporanea. Astra è pronta per arrivare nel gioco il 2 marzo.