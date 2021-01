Un altro aggiornamento di Valorant è in arrivo, introducendo un nuovo personaggio ed un pass battaglia. L’aggiunta principale è Yoru, un “duellante che può intrufolarsi e creare dei falsi che convincono il nemico di spostarsi in una specifica direzione”.

Le sue abilità includono Gatecrash (E), che ti consente di inviare una “fenditura” e poi teletrasportarti nella sua posizione, e Blindside (Q), una granata flash che si innesca dopo un breve periodo. C’è anche il già citato Fakeout (C), che invia un personaggio duplicato in avanti. Infine, Yoru utilizza un portale dimensione (X) che gli consente di “scivolare” tra i mondi e muoversi sulla mappa senza essere scoperto.

Valorant é pronto a rilasciare i nuovi contenuti della stagione

Secondo Riot Games, il team ha sperimentato per anni un personaggio di “infiltrazione furtiva”. È pensato per essere un lupo solitario, sia nella personalità che nello stile di gioco. Esso potrá creare opportunitá per il resto del suo team. Oltre al nuovo personaggio, Riot Games lancerá un nuovo pass battaglia il 12 gennaio.

L’Episodio Due costerá 1000 Punti Valore (VP) e offrirá ricompense speciali, tra cui 12 skin per pistole, una skin per corpo a corpo ed un assortimento di accessori. Gli accessori comprendono portachiavi, carte, spray e titoli. Il pass battaglia scadrà il 1 ° marzo, dando ai giocatori poco meno di sette settimane per sbloccare tutto.

Se hai perso alcuni degli sblocchi offerti durante l’Episodio Uno, non temere. Riot Games offrirà anche un pacchetto Run it Back che include skin preferite dai fan come Sovereign Ghost, Oni Phantom, Prime Spline, Nebula Ares e Spline Operator. Riot Games è conosciuto per League of Legends, un MOBA molto popolare con una fiorente scena professionale. Con Valorant, la società ha dimostrato di poter costruire un gioco di successo al di fuori dell’universo di LoL.

Lo sparatutto è stato lanciato lo scorso anno ed è spesso descritto come un mix di Counter-Strike e Overwatch. Il team di sviluppo ha aggiornato il titolo con due nuovi agenti Killjoy e Skye, e ha lanciato un circuito di eSport in cui competono giá diverse squadre popolari.