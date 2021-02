E’ trascorso un anno dall’inizio dell’incubo Covid in Italia. Nel corso di questi mesi gli italiani sono stati chiamati a nuovi ritmi lavorativi con le attività di smart working e di didattica a distanza. Gli operatori non hanno fatto mancare il loro supporto. TIM, Vodafone e WindTre hanno proposto e propongono ancora iniziative di solidarietà digitale a costo zero.

I principali fruitori delle iniziative di solidarietà targate TIM, Vodafone e WindTre sono ragazzi e studenti. Anche in questo mese di Febbraio per tale fascia di pubblico è disponibile un’iniziativa di indubbio valore.

TIM, Vodafone, WindTre: Giga senza limiti per le app di didattica

TIM, Vodafone e WindTre, sulla base di un accordo raggiunto con gli uffici del Ministero dell’Istruzione garantiranno ai clienti più giovani libero accesso alle app di didattica a distanza. Gli abbonati dei principali provider potranno quindi connettersi ad una serie di servizi senza consumare i Giga previsti dal proprio piano ricaricabile.

La lista delle app compatibili dalla tariffa di TIM, Vodafone e WindTre prevede servizi come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Microsoft Office.

L’offerta che i gestori hanno pensato per gli studenti rappresentano solo una delle tariffe di solidarietà digitali di queste settimane. In maniera più estesa, sempre pensando ad un sostegno per la didattica digitale, gli utenti possono anche sfruttare il celebre “Bonus internet”. I gestori garantiscono un incentivo per l’attivazione di piani per connessione in Fibra ottica. Lo sconto dal valore di 500 euro oltre che per la connessione domestica potrà essere utilizzato anche per acquistare un tablet.