Tra i vari operatori telefonici promotori del “Bonus internet” dal valore di 500 euro figura anche TIM. Come per gli altri gestori, anche in questo caso l’agevolazione è prevista per nuovi e vecchi clienti che intendono attivare un pano per la Fibra ottica con conseguente dotazione di un dispositivo mobile, in questo caso un tablet.

TIM, la promozione con tablet e Fibra: 500 euro di sconto inclusi

TIM segue una strategia comune con quella di WindTre e Vodafone. Il bonus da 500 euro sarà quindi ugualmente diviso tra la componente della Fibra Ottica e la dotazione del tablet incluso nel prezzo.

Il costo della promozione previsto da TIM è di 19,90 euro. Nel pacchetto è previsto la navigazione internet senza limiti con la tecnologia della Fibra Ottica con velocità sino ad un Gbps. Anche le telefonate illimitate verso i numeri fissi e mobili sono compresi nel prezzo.

Per quanto concerne il tablet, gli utenti di TIM potranno scegliere il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il dispositivo è presente nella sua versione con la memoria da 32 Giga. Il bonus da 500 euro è presente con una riduzione sul costo di listino. Per la dotazione del tablet, gli abbonati dovranno aggiungere solo una quota di 29,90 euro.

Il costo di 19,90 euro è disponibile solo per il primo anno. Successivamente il prezzo sale a 29,90 euro. Per la dotazione completa del bonus 500 euro sarà necessario presentare la propria attestazione ISEE aggiornata al 2020. Il valore dell’ISEE dovrà avere un valore uguale o inferiore ai 20mila euro. L’attivazione dell’offerta può essere richiesta direttamente attraverso il sito ufficiale di TIM.