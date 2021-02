La galassia può essere un luogo piuttosto solitario e tra i giochi non esiste galassia più grande di quella di No Man’s Sky. Il mondo di gioco, peró, sta per diventare meno solitario con l’ultimo aggiornamento in arrivo. In No Man’s Sky, puoi giá interagire con una varietá di creature, nutrendole e cavalcondole per spostarti sulla mappa.

Tuttavia, quando arriva il momento di ripartire, devi dire addio alle creature. Tutto ció sta per cambiare con l’ultimo aggiornamento del gioco. La funzionalitá Companions ti consentirá di adottare la tua creatura preferita e portarla con te nelle tue avventure in giro per la galassia.

No Man’s Sky ti permetterá di addestrare un animale alieno

Se sei interessato al ramo scientifico, i tuoi compagni alieni potranno deporre le uova che andrai successivamente ad analizzare. Con l’uso di un nuovo oggetto trovato nello Space Anomoly, potrai analizzare il DNA della creatura ed utilizzarlo per riprodurre una nuova specie. Puoi persino scambiare le uova con altri giocatori. Sono disponibili anche selle, accessori e altre decorazioni personalizzabili per il tuo animale domestico.

Sarai in grado di giocare con il tuo compagno e comunicare con lui, e anche il tuo nuovo animale domestico sarà in grado di aiutarti nelle faccende domestiche. “Addestrali a cercare risorse, individuare pericoli, fornire luce, cacciare fauna pericolosa, trovare insediamenti, scavare tesori sepolti o persino scavare materiali con i loro laser minerari montati sulle spalle”, afferma Hello Games.

Sembra divertente ed un ottima pensata per le persone che non giocano in multiplayer ma vogliono comunque un po’ di compagnia mentre sfrecciano per la galassia.