Febbraio è ufficialmente arrivato, il che significa che alcuni nuovi insetti, pesci e creature marine stanno apparendo in Animal Crossing: New Horizons. Come nel caso di gennaio, i giocatori con le isole dell’emisfero settentrionale troveranno pochissime nuove creature questo mese, ma quelli con le isole dell’emisfero meridionale saranno in grado di catturare un paio di nuovi insetti e pesci.

Tutte le creature nel mese di febbraio

Ora che febbraio è in corso, alcuni nuovi articoli stagionali sono disponibili in Animal Crossing: New Horizons, tra cui un paio per San Valentino. Nook’s Cranny and the Able Sisters vendono anche mobili e vestiti speciali in questo momento per l’evento Festivale, che è stato aggiunto come parte dell’aggiornamento gratuito di gennaio del gioco. Quell’evento scade il 15 febbraio ed è ospitato da Pave, il pavone danzante.

Il prossimo grande aggiornamento di Animal Crossing è previsto per marzo e aggiungerà alcuni mobili a tema Mario. Nessun nuovo pesce apparirà nelle isole dell’emisfero settentrionale questo mese, ma alcuni scompariranno presto. L’amaro, il pesce palla, la farfalla di mare, il pesce stringa e lo storione lasceranno il gioco a marzo, quindi ti consigliamo di sfruttare questa possibilità per catturarli mentre sono ancora disponibili.

Solo un nuovo bug appare nelle isole dell’emisfero settentrionale questo mese: il ritorno dello scarabeo tigre, che sarà disponibile fino a ottobre. Come nel caso dei pesci, questo mese non compaiono nuove creature marine nelle isole dell’emisfero settentrionale.

Emisfero sud

Nuovo pesce di febbraio Prezzo Posizione / Dimensioni Tempo Murena 2.000 Mare / Stretto Tutto il giorno Ray 3.000 Mare / 5 4:00 – 21:00 Tartaruga dal guscio molle 3.750 Fiume / 4 16:00 – 9:00

Solo tre nuovi “pesci” (di sorta) stanno apparendo questo mese nelle isole dell’emisfero meridionale, e valgono tutti un bel cambiamento. La murena e la razza si possono trovare entrambe nell’oceano, mentre la tartaruga dal guscio molle può essere pescata fuori dal fiume.

Creature marine

Nuove creature marine di febbraio Prezzo Tempo Flatworm 700 16:00 – 9:00

Solo una nuova creatura marina sta apparendo intorno alle isole dell’emisfero meridionale a febbraio: il verme piatto. Vale solo 700 campane, quindi non c’è molto incentivo a cercarlo a meno che tu non stia cercando di completare la tua collezione. Come con altre creature marine, dovrai avere una muta per fare immersioni per il verme piatto.