Il 2020 e questo inizio 2021 sono stati un periodo incredibile per l’azienda, che è riuscita a presentare una serie di dispositivi, la serie 7, con un rapporto qualità-prezzo a dir poco incredibile. Ma le novità per Realme non sono finite qui, anzi, il 2021 si appresta a diventare ancora più interessante. Infatti sarebbe in fase di lancio e di arrivo sul mercato uno smartphone top di gamma, il Realme GT, equipaggiato con il nuovissimo Snapdragon 888. Il processore top di gamma e tante caratteristiche uniche dovrebbero garantirgli una visibilità e soprattutto delle prestazioni incredibili. Speriamo solo che il prezzo possa allinearsi a quello che abbiamo già visto in passato.

Ma vediamo le possibili caratteristiche di questo device e soprattutto la possibile data di uscita.

Realme GT, il nuovo top di gamma

Sono tante le voci che si rincorrono in questi giorni, e sembra finalmente che siamo giunti ad una conclusione. Secondo le notizie più recenti la data di uscita dovrebbe essere il 5 marzo, con un arrivo previsto anche nel nostro paese.

Realme GT dovrebbe avere un display flat con refresh rate di 160Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 888 e 12GB di RAM. Presente il supporto alla ricarica rapida a 125W con una ricarica di 5000mAh dallo 0% al 100% in soli 30 minuti (che abbiamo visto solo su Mi10 Ultra.

Insomma tante caratteristiche che lo renderebbero davvero speciale e che soprattutto non vediamo l’ora di testare con mano. Non rimane che attendere la sua uscita per scoprirne di più, soprattutto sul versante del prezzo, su cui le aspettative sono veramente moltissime.