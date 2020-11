Se sei alla ricerca di uno smartphone 5G dal prezzo accessibile e dalle ottime prestazioni, Realme offre la soluzione giusta. L’azienda ha appena lanciato in Italia il suo Realme 7, uno smartphone dal design raffinato e capace di supportarti in qualsiasi attività quotidiana.

Realme 7 5G è alimentato dal processore Mediatek Dimensity 800U, realizzato con tecnologia 7nm e dotato di due core Cortex-A76 ad alte prestazioni fino a 2,4GHz e sei core Cortex-A55 ad alta efficienza fino a 2GHz. Questo, insieme alla GPU Mali-G57, offre delle ottime prestazioni anche per giocare.

Questo smartphone è il primo nella fascia di prezzo in cui si inserisce a supportare la tecnologia 5G+5G DSDS, oltre al Dual 5G SIM.

Realme 7 sfoggia un ampio schermo da 6,5 pollici con foro per la fotocamera frontale e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, per un rapporto schermo-corpo del 90,5%. Tutto questo lo rende uno smartphone perfetto anche per i gamer e per gli amanti delle serie TV, che possono godere di un’esperienza visiva immersiva.

Realme 7 5G sarà disponibile a 279 Euro, in offerta per il Black Friday a 229 Euro dal 19 al 30 novembre in esclusiva su Amazon (pre-ordine dal 19 al 26 novembre).

Realme Buds Air Pro e Watch S

Realme ha anche presentato altri due dispositivi. Anzitutto, le cuffie Buds Air Pro, dotate di due microfoni per la cancellazione attiva del rumore per una esperienza voice decisamente premium per la fascia di prezzo. Realme Buds Air Pro sono in vendita al prezzo di 89,99 euro.

Arriva sul mercato italiano anche Realme Watch S, smartwatch dotato di touch-screen da 1,3 pollici e cento quadranti personalizzati. Il dispositivo supporta 16 modalità di allenamento ed il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, oltre ad essere resistente all’acqua e alla polvere. Realme Watch S è in vendita al prezzo di 79,99 euro.