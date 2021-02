Google Maps si sta comportando in modo molto strano ultimamente. Come da titolo, infatti, il famoso sistema di navigazione multimediale ha iniziato a vederci poco chiaro con le strade. Secondo alcune segnalazioni i percorsi spariscono di punto in bianco mentre si naviga. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e se esiste un rimedio a questo strano comportamento.

Google Maps non visualizza correttamente i percorsi: ecco che cosa succede in queste ore

Si tratta chiaramente di un increscioso bug sopraggiunto in virtù di un nuovo aggiornamento conferito dal team Google che sta tentando ora di mettere una pezza al malaugurato intoppo.

Tanti utenti si sono chiesti che fine abbiano fatto le strade all’interno dell’applicazione. Non è il massimo navigare in una zone impervia e sconosciuta e ritrovarsi lordi dal supporto di guida in tempo reale. La mappa si carica normalmente, inquadra l’esatta posizione ma le indicazioni non appaiono su Google Maps. Si naviga alla cieca.

L’errore Google Maps viene riportato per Android Auto. Sembra che il sistema non riesca a riconoscere correttamente lo smartphone. Alcuni utenti hanno temporaneamente risolto procedendo con un riavvio del device. In questa condizione tutto sembra funzionare di nuovo per il meglio. Soluzione scomoda, specialmente se si ha fretta di raggiungere un posto a noi sconosciuto.

Ci si augura che BigG risolva al più presto l’inconveniente con il rilascio di un opportuno fix software che faccia decadere procedure simili alla precedente per il ripristino delle funzionalità di navigazione. Nel frattempo gli aggiornamenti Google Maps proseguono a ritmo serrato con un 2021 che regalerà senz’altro gradite sorprese sul fronte dell’usabilità e della grafica.