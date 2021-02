Scaricato più di 3,5 miliardi di volte VLC Media Player è tra i lettori multimediali più amati della categoria. Versatile e completo ha raggiunto con dignità i suoi primi 20 anni di vita. In occasione di questi traguardi VideoLAN con i suoi sviluppatori ha realizzato un aggiornamento che introdurrà non poche novità. Infatti VLC 4.0 introdurrà nuove funzioni in un’interfaccia tutta rinnovata. Inoltre pare sia in cantiere anche una versione web.

Ecco tutte le novità del prossimo aggiornamento di VLC

È stato proprio Jean-Baptiste Kempf, presidente della fondazione VideoLAN, ad aver annunciato tutte le novità in cantiere per VLC in un’intervista a Protocol.

Visti i risultati e l’apprezzamento che questo media player ha raggiunto negli anni, il team ha sviluppato una serie di aggiornamenti che miglioreranno non solo l’aspetto estetico, ma anche le sue funzionalità.

Infatti VLC 4.0 avrà un’interfaccia completamente rinnovata oltre ad essere più intuitiva e funzionale. Inoltre sembra che la nuova versione dell’applicazione sarà in grado, grazie ad alcune estensioni, di riprodurre i contenuti multimediali dei differenti servizi online nel suo player.

Infine sembra che VLC avrà anche una sua versione web capace di integrare il lettore multimediale nelle pagine di qualsiasi browser. Non solo dovrebbe garantire una certa comodità, ma anche la possibilità di riprodurre tutti i contenuti multimediali.

Insomma le novità non mancano e pare che in arrivo c e ne siano molte. Comunque gli sviluppatori ci tengono a precisare che tutto avrà un unico obbiettivo: massimizzare i livelli di sicurezza. Kempf infatti è convinto che i cybercriminali utilizzino app di terze parti per aggirare i blocchi delle grande aziende. Tra l’altro pare che VLC 4.0 integrerà un sistema in grado di riconoscere in maniera indipendente file potenzialmente pericolosi.

Tutti hanno sempre apprezzato VLC Media Player. Questo lettore multimediale è stato capace di sopperire alle mancanze di Windows Media Player quando ancora non supportava tutti i formati video. Una pietra miliare che negli anni, come si è dimostrato anche oggi, continua a crescere aggiornandosi e cercando di fornire il meglio ai suoi utenti.