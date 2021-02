Iliad, il quarto operatore di rete mobile italiano, ha modificato le offerte presenti nella home page del suo sito ufficiale, in particolare tornando a pubblicizzare senza effetto matrioska l’offerta Giga 50 a 7,99 euro al mese.

Da alcuni mesi, infatti, con il lancio prima di Iliad Flash 70 e poi con la permanenza fino a nuova comunicazione dell’offerta in 5G Giga 70, l’offerta Giga 50 a 7,99 euro al mese non era più raggiungibile direttamente dalla home page del sito ufficiale dell’operatore.

Iliad Giga 50 nuovamente disponibile sul sito ufficiale dell’operatore

Per trovare l’offerta a 7,99 euro al mese ultimamente bisognava seguire l’effetto matrioska, dovendo cioè prima entrare nella pagina di Giga 70 e poi, in fondo a sinistra, cliccare su “Scopri le altre offerte” per accedere all’offerta in questione. Invece, nelle ultime ore, Iliad Giga 50 è ritornata ad essere presente in home page, permettendo così a chiunque visiti il sito Iliad di poter da subito accedere alla pagina dedicata o passare direttamente alla sottoscrizione, senza dover aprire altre pagine.

Nonostante ciò, rimane comunque sempre possibile raggiungere la pagina di Giga 50 da quella di Giga 70. Iliad Giga 50 rimane valida fino a nuova comunicazione e comprende sempre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 50 Giga di traffico dati fino in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.

All’interno della home page del sito di Iliad rimangono inoltre ancora presenti anche Giga 70, l’attuale offerta di punta rimasta fino a nuova comunicazione e abilitata al 5G, e Voce. Oltre alle offerte presenti in home page, rimane attivabile fino a nuova comunicazione anche Iliad Giga 40 a 6,99 euro al mese, che in questo caso resta raggiungibile sempre con l’effetto matrioska.