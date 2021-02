TIM Down: il gestore telefonico da svariate ore ha lasciato soli i suoi utenti

La conosciuta compagnia telefonica TIM è di nuovo nel mirino a causa di alcuni problemi Internet che hanno bloccato il servizio da ieri pomeriggio (TIM down). Inutile dire che i suoi utenti si sono lamentati dell’interruzione della rete. Dopo un falso allarme in cui sembrava che fosse stato risolto ogni tipo di problema, il disagio si è ripresentato questa mattina e la situazione non sembra migliorare. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito e gli aggiornamenti.

Stando alle prove, il servizio di connessione TIM ha recato problemi alla maggior parte d’Italia. I restanti abitanti hanno rivelato il normale funzionamento del servizio. Tra le principali segnalazioni, il 57% ha confessato di avere problemi con la rete fissa, il 25% con la telefonia fissa mentre il 16% con la telefonia mobile.

TIM down: quanto durerà il disservizio?

Per fortuna al momento non è stato dichiarato TIM down, ciononostante il disservizio procede già da alcuni giorni e continua a persistere. Per di più svariati clienti rivelano che la velocità di connessione non è in linea con quella stabilita secondo le condizioni di contratto.

Al momento le zone principali colpite da “TIM down” sono Milano, Firenze, Roma, Palermo e Bologna. A tal proposito i gestori TIM, tramite il loro account ufficiale su Twitter, stanno offrendo il loro supporto a tutti i clienti che stanno riscontrando questi disagi. Pertanto se anche voi state avendo problemi, in attesa di ulteriori informazioni, potete affidarvi a loro.

Ci raccomandiamo di tenere sott’occhio l’account Twitter di TIM in modo tale da rimanere sempre aggiornati.