WindTre non smette di sorprendere i suoi clienti anche in questo mese di Febbraio. Ancora una volta, infatti, il gestore arancione cerca di garantire al pubblico degli abbonati più fedeli una serie di iniziative, specialmente dedicate alla navigazione internet. Gli utenti, attivando una delle versioni di Giga Boom, potranno aggiungere soglie extra per la loro connessione di rete.

WindTre e la connessione internet: tanti Giga internet a pioggia per i clienti

Le tariffe di Giga Boom hanno un ruolo ben specifico: aggiungere consumi extra per internet oltre al pacchetto previsto con la propria ricaricabile base. Le soglie aggiuntive per la rete 4G saranno disponibili per tre mesi dal momento della richiesta.

La prima versione dell’offerta Giga Boom prevede 50 Giga: i clienti potranno ricevere questa quota di traffico dati per tre mesi ad un costo univoco di 8,99 euro. Nella seconda variante, WindTre assicura ai suoi utenti ben 120 Giga sempre ad un costo unico, questa volta di 13,99 euro.

Nelle versioni più complete, la Giga Boom assicura anche agli abbonati la possibilità di ricevere Giga illimitati per tre mesi al prezzo una tantum di 29,99 euro. Altrettanto vantaggiosa, poi, è la versione di Giga Boom che WindTre riserva agli ex abbonati di 3 Italia. Il bundle propone 150 Giga per la connessione in 4G al costo di 15,99 euro.

Anche in questo mese di Febbraio, tutte le tariffe Giga Boom saranno offerte direttamente dagli operatori di WindTre agli utenti idonei. I clienti che possono sottoscrivere queste promozioni riceveranno un SMS informativo. In alternativa è possibile verificare la disponibilità delle offerte attraverso l’applicazione ufficiale del provider.