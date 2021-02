Sono diversi i casi in cui molte persone non sanno di avere delle SIM molto fortunate all’interno del loro smartphone. Di fatto, queste SIM vengono anche definite Top Number, e nell’ultimo periodo stanno prendendo sempre più importanza, poiché, come detto prima, potrebbero valere davvero una grande fortuna.

Tuttavia, le utenze di cui vi stiamo parlando sono comunque molto rare, questo perché hanno una sequenza di numeri a dir poco singolare. Infatti, proprio per questo motivo, sono tanti i collezionisti che conservano in maniera molto gelosa questi esemplari, e farebbero davvero di tutto per entrarne in possesso di altri.

Ciò che hanno di davvero particolare queste SIM è la ripetizione alquanto strana di alcune cifre. Di questo fenomeno non potevano non accorgersene Le Iene, le quali hanno tenuto un’asta benefica a riguardo.

SIM Top Number: queste utenze sono davvero molto rare

I numeri tenuti in considerazione da Le Iene sono quelli più ricercati in assoluto in tutta Italia, ed è stata tenuta, come detto prima, un’asta benefica. All’evento si sono presentati oltre 600 acquirenti, i quali, dopo diverse offerte, si sono aggiudicati le SIM. Tutto il ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori a favore della ricerca.

Ecco di seguito la lista delle SIM Top Number più ricercate (ovviamente, per motivi di privacy, abbiamo dovuto oscurare i numeri per non permettere a nessuno di rintracciarli):