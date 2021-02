WindTre sta continuando a proporre, anche a Febbraio 2021, l’offerta tariffaria MIA 50 al prezzo di 7.99 euro al mese ad alcuni suoi già clienti con primo mese gratuito e senza costi di attivazione.

L’operatore sta infatti inviando alcuni SMS ai clienti a cui è rivolta. I già clienti in target che ricevono la comunicazione e che volessero attivare l’offerta dovranno quindi seguire l’indicazione e rispondere all’SMS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre lancia l’offerta MIA a meno di 8 euro al mese

L’offerta MIA 50 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 7.99 euro al mese. Non è previsto nessun costo di attivazione e, come sopra accennato, il primo mese dell’offerta è gratis. Le offerte precedenti e incompatibili vengono comunque disattivate in automatico e in concomitanza con l’adesione alla MIA 50, a prescindere dal canale di attivazione.

Ecco l’SMS che sta inviando l’operatore: “Ciao, gentile cliente! Hai accesso a 50GIGA, Minuti illimitati e 100SMS a 7.99 euro al mese e il primo mese è in regalo! Sfrutta l’offerta MIA 50: non hai nessun costo di attivazione. Basta rispondere MIA50 a questo SMS entro 5 giorni. Continua qui per info e condizioni“.

L’offerta MIA 50 è disponibile anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea alle stesse condizioni nazionali per la componente di minuti ed SMS e con un limite al traffico dati utilizzabile ogni mese, che nel caso specifico è di 4.4 Giga al mese. Per il Regno Unito, al momento e fino a diversa espressa indicazione, si applicherà la stessa tariffazione valida per i Paesi compresi nell’Unione Europea.