Un mese di febbraio ricco di eventi per tutti gli appassionati di Pokemon Go. Gia a partire dallo scorso 1 febbraio con l’evento “Scoperta Straordinaria“, per tutta la durata del mese, fino alle 22:00 del primo di marzo, sarà possibile incontrare Snorlax. A partire dalle 10:00 del 2 febbraio invece sarà possibile, fino alle 10:00 del 7 febbraio, sarà possibile incontrare le reclute del Team Rocket con Pokemon ombra ancora mai visti.

Il 7 febbraio invece sarà la volta del Community Day; l’evento speciale di Pokemon Go, avrà durata dalle 11:00 alle 17:00 e sarà interamente dedicato al Pokemon erba/velono Roselia. Se si riuscisse a far evolvere il Pokemon entro due ore dalla fine dell’evento sarà possibile ottenere un Roserade con la mossa Palla Clima ( di tipo fuoco) e Semitraglia.

Pokemon Go: l’evento speciale di San Valentino

In data 9 febbraio sarà la volta dell’evento dedicato al Capodanno lunare. Per celebrare l’inizio dell’anno del bue il mondo di Pokemon Go si riempirà di Pokemon rossi. L’8 febbraio invece avrà inizio l’evento dedicato alla celebrazione della festa degli innamorati. Fino al 15 febbraio sarà possibile partecipare alla “Coppa Tenerezza” formando una squadra di Pokemon rossi o rosa con un massimo di 1’500 LP. Il 20 febbraio invece avrà luogo il Tour di Pokemon Go di Kanto.

Per quanto riguarda invece l’ora del Pokemon in primo piano (che si svolgerà alle 18:00) ecco gli eventi:

Martedì 2 febbraio: Ekans sarà il protagonista in questa giornata con la possibilità di ottenere PE doppi per ogni evoluzione.

Martedì 9 febbraio: È il turno di Miltank con doppia polvere di stelle per ogni Pokemon catturato.

Martedì 16 febbraio: Giorno dedicato a Luvdisc con il doppio del PE ottenibili alla cattura dei Pokemon.