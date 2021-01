Il produttore cinese Oppo ha appena annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo smartphone, ovvero il nuovo Oppo A55 5G. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato e può contare sulle performance di un processore di casa MediaTek, il SoC MediaTek Dmensity 700.

Oppo A55 5G è ufficiale: ecco le caratteristiche

Oppo è pronta ad espandere la sua proposta di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato e apre il 2021 con il nuovo Oppo A55 5G. Come già accennato, il cuore pulsante del device è il SoC MediaTek Dimensity 700 e quest’ultimo è in grado di garantire il supporto alle reti di quinta generazione. Risulta inoltre notevole la batteria montata a bordo che ha una capienza di 5000 mAh, anche se sembra mancare il supporto alla ricarica rapida.

Il design è piuttosto classico, con un display con un notch a goccia centrale e con una zona rettangolare sul posteriore che ospita il modulo fotografico. Nello specifico, il pannello è un IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e la frequenza di aggiornamento si ferma ai 60Hz. Sul posteriore, troviamo tre fotocamere di cui un sensore fotografico principale da 13 megapixel (con apertura focale pari a f/2.2) e due ulteriori sensori entrambi da 2 megapixel. Concludono la scheda tecnica il jack audio per le cuffie, una porta di ricarica USB Type C e un sensore biometrico fisico posto sul frame laterale.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A55 5G per il momento è destinato al solo mercato cinese, ma non è da escludere che in futuro possa arrivare anche in Europa. Il prezzo di vendita parte da circa 200 euro al cambio attuale.