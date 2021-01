WindTre conferma la sua visione commerciale per queste settimane. Anche nei prossimi giorni, le tariffe più vantaggiose dell’operatore arancione riguarderanno il pubblico dei più giovani. Proprio da inizio anno, il listino del provider presenta una nuova versione della tariffa WindTre Student. L’opzione, a fronte di un prezzo rimasto immutato, presenta ora soglie di consumo più vantaggiose.

WindTre, la tariffa per gli studenti sino ad 80 Giga per internet

Nel nuovo pacchetto della WindTre Student gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti per la connessione internet, con la presenza di 80 Giga per navigare in internet con le velocità classiche del 4G. Il prezzo di rinnovo per questa ricaricabile è di 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni. Rispetto al costo precedente, quindi, gli abbonati potranno usufruire di uno sconto di 2 euro al mese.

Importante però tenere a mente le condizioni di WindTre per questa promozione. La ricaricabile dell’operatore è infatti disponibile solo per gli utenti under 20. Allo stesso tempo, tutti coloro che scelgono questa tariffa sono chiamati all’attivazione del servizio Easy Pay. Con Easy Pay, WindTre applicherà sul profilo fatturazione in automatico del costo di rinnovo attraverso carta di credito, di debito o conto corrente.

In alternativa a questa promozione, gli abbonati più giovani potranno anche attivare la ricaricabile WindTre Young. Questo genere di offerta si rivolge agli abbonati con età uguale o inferiore a 30 anni. Nel pacchetto dei consumi sono previste chiamate senza limiti, SMS da inviare a tutti ed anche 80 Giga per la navigazione internet. Il prezzo è confermato in 11,99 euro al mese.