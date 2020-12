Essere clienti di TIM significa, per alcuni italiani, anche avere accesso al famoso ”Bonus 500 euro” per la dotazione di una rete internet e di un dispositivo mobile. Tutti coloro che hanno un pian con il provider nazionale, così anche i nuovi clienti, potranno scegliere la tariffa ad hoc di queste ultime settimane.

TIM, la tariffa speciale con il bonus di 500 euro ed internet

Così come con gli altri operatori, tra cui anche WindTre e Vodafone, TIM assicura una promozione omogenea per il “Bonus 500 euro”: il voucher in questo senso sarà equamente diviso tra componente telefonica e dotazione del tablet. Il costo previsto per l’attivazione del piano sarà di 19,90 euro. A questo prezzo gli abbonati avranno in primo luogo connessione internet illimitata con le velocità della Fibra Ottica. Incluse nel prezzo anche le telefonate senza limiti verso tutti.

In maniera contestuale gli abbonati avranno anche la possibilità di acquistare un tablet. Nella promozione speciale di TIM, il dispositivo mobile in questione è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi con la memoria interna da 32 Giga. Nella differenza tra costo di listino e valore del voucher 500 euro, i clienti dovranno soltanto aggiungere un conguaglio una tantum di 29,90 euro.

Il prezzo mensile della promozione è valido per il primo anno. Dal secondo, il costo sale a 29,90 euro. Ricordiamo che condizione fondamentale per accedere al bonus 500 euro è l’attestazione ISEE. L’agevolazione, come prescritto dalla normativa in vigore, è garantito solo ai nuclei familiari che assicurano a TIM in fase di attivazione un’attestazione ISEE dal valore uguale o inferiore a 20.000 euro.