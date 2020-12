Postepay: ora il rischio truffa è alto, nuovo tentativo di phishing

Quando si usa una carta prepagata, di credito o di qualsiasi altra tipologia, bisogna stare molto attenti. Secondo quanto riportato i più bersagliati sarebbero gli utilizzatori delle Postepay, celebri carte prepagate e di debito rilasciate da Poste Italiane.

Tutto ciò accade non perché l’azienda abbia delle falle nella sua sicurezza, ma semplicemente perché la diffusione delle Postepay sul territorio è talmente alta che trovare qualcuno che ci casca è molto probabile. Proprio per questo esistono infatti i tentativi di phishing, i quali hanno l’obiettivo di ingannare gli utenti facendogli credere di dover reinserire per forza i dati personali o di accesso. In questo modo sarà quindi molto più semplice entrare nei conti e svuotarli. Sono infatti tante le lamentele in merito ad un nuovo messaggio che starebbe invadendo le e-mail. Si tratterebbe infatti di una truffa pronta a rubare proprio i dati di accesso, i quali sono quelli che più stanno a cuore agli utenti. Quando trovate i messaggi del genere, non pensateci ed eliminateli.

Postepay: con il nuovo trucco possono derubarvi rapidamente, ecco il nuovo tentativo di phishing

Gentile cliente,