La piattaforma di streaming video per eccellenza in tutto il mondo, attualmente, è di sicuro Netflix. Su di essa possiamo trovare una quantità di materiale davvero ampia. Abbiamo serie TV, film, documentari e cartoni animati in abbondanza. La passata fase di lockdown ha segnato un record importante per la piattaforma: di fatto, molte serie TV hanno raggiunto degli ascolti che non avevano mai visto prima di quel momento. Oggi parleremo di tre fiction che hanno riscosso un successo enorme, ossia di Stranger Things, Lucifer e The Order. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità.

Stranger Things, Lucifer e The Order: le ultime novità di Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Stranger Things. La serie TV statunitense si può annoverare tra quelle che sulla piattaforma californiana ha riscosso più successo di sempre. Le ambientazioni anni 80 e le avvincenti vicende narrate hanno letteralmente stregato il pubblico di tutto il mondo. Purtroppo, l’emergenza sanitaria ha costretto le riprese a subire una brusca frenata, ma pare che siano da poco ricominciate. Probabilmente, la quarta stagione arriverà nel 2021.

Continuiamo parlando di Lucifer. Anche qui parliamo di una fiction che ha riscosso un successo impressionante in tutto il mondo. Dopo la possibile esclusione della quinta stagione dalla piattaforma, pare che ora stia per arrivare anche una sesta. Prima, però, dobbiamo assistere alla seconda parte della quinta, essendo che è stata divisa in due parti.

Infine, concludiamo con The Order. Stupore generale per la serie che, dopo sole due stagioni, è stata clamorosamente interrotta. Ci sono state molte critiche sulla fiction, ma comunque pubblico e autori non si aspettavano una decisione del genere da parte di Netflix.