Nel vasto catalogo Netflix, esistono serie TV e programmi di vario tipo, tutti variegati e diversi tra di loro. Varietà tale da attrarre un pubblico molto variegato e diverso, nonché numeroso. Tra le serie presenti sulla grande piattaforma, abbiamo di sicuro The Order, Vis à Vis e Dark. Il pubblico di Netflix, si chiede spessa cosa avrà dei giorni futuri e quando sarà possibile vederne delle nuovi puntati. Vediamo dunque quali sono tutte le novità che abbiamo in merito.

Vis a Vis, The Order e Dark, Ecco le ultime notizie

La seconda stagione di The Order, la serie horror soprannaturale e di produzione americana, in streaming su Netflix, ci ha portato sulle montagne russe: lupi mannari, società segrete, magia e oscuri presagi sono solo alcuni degli elementi tipici del genere che abbiamo visto nel secondo ciclo di episodi. Netflix non si è ancora espressa circa il rinnovo di The Order per una terza stagione. Visto il successo della serie è facile prevedere The Order venga rinnovata.

Dark, con dispiacere dei fan, ci lascia con la terza serie. Fin dall’inizio la saga è stata presentata come una trilogia, pertanto con questa ultima stagione si conclude il ciclo narrativo. Dato il successo, è possibile che gli autori avviino presto nuovi progetti, ma per ciò che riguarda Dark, è tutto.

Vis à Vis, invece, è già arrivata al suo termine. La serie è composta da quattro stagioni, ambientate in un carcere femminile di alta sicurezza. Grazie all’immenso successo che ha avuto la serie di produzione spagnola, è stato deciso di girarne uno spin-off che presto andrà in onda e che prevede due stagioni.