Comet segue l’andamento del mercato italiano, e riesce a soddisfare pienamente le richieste dei tantissimi consumatori, con il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile. Parliamo infatti di un SottoCosto che promette la possibilità di accedere a prezzi molto più bassi del normale, sebbene in quantitativi decisamente limitati.

Il punto forte del volantino riguarda più che altro l’ampia disponibilità sul territorio nazionale, non bisogna dimenticare infatti che parliamo di una soluzione disponibile pressoché ovunque in Italia, con possibilità di ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio a costo azzerato, previo un ordine superiore ai 49 euro. Coloro che invece vorranno risparmiare e non avere pensieri di questo tipo, potranno comunque decidere di recarsi personalmente in negozio per completare i propri acquisti.

Comet: le offerte del volantino non hanno rivali

Le offerte del volantino Comet non hanno assolutamente rivali in Italia, infatti nessuno pare essere in grado di scontare e di raggiungere gli stessi prodotti dell’azienda. Nello specifico parliamo di Apple iPhone 11, proposto alla modica cifra di soli 679 euro, per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Passando anche per modelli di smartphone decisamente più economici, non dimenticatevi infatti di Motorola E6s, Vivo Y11s, Vivo Y20s, Xiaomi Mi 10T, Samsung Galaxy A51 o più semplicemente di Xiaomi Redmi Note 9S.

Tutti possono essere visionati direttamente nelle pagine che abbiamo inserito qui nell’articolo, in tal modo potrete conoscere nel dettaglio la campagna promozionale stessa.