Gli utenti di Euronics sono letteralmente in delirio per il lancio del nuovissimo volantino SottoCosto, una campagna promozionale che nasconde al proprio interno una infinità di sconti e di prezzi che possono davvero avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

La limitazione più grande della stessa è dettata dalla disponibilità sul territorio nazionale, è infatti bene ricordare che l’acquisto sarà possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale. Coloro che comunque spenderanno una cifra superiore rispetto ad un livello prestabilito, potranno approfittare del Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi con pagamento rateizzato dal conto corrente.

Euronics: quanti sconti e bellissimi prezzi

Il volantino Euronics raccoglie indiscutibilmente alcune delle migliori proposte del periodo, e le pone a livelli praticamente mai visti prima. Gli utenti, infatti, potranno decidere di acquistare uno dei tantissimi top di gamma del momento, spendendo una cifra non eccessivamente elevata, basti pensare che sarà possibile scegliere tra Samsung Galaxy S20+, Apple iPhone 12 Pro Max, Oppo Reno 4 Pro o LG Wing, per capire quante possibilità sono racchiuse nelle pagine della suddetta campagna.

In alternativa, nell’eventualità in cui comunque si voglia acquistare un terminale di fascia medio-bassa, il consiglio è di puntare direttamente su Xiaomi Mi 10T Lite, LG K41s o su Oppo Reno 4Z, tutti dispositivi relativamente economici, ma comunque in grado di garantire ottime prestazioni generali.