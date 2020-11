Voci indicano che Microsoft sta cercando modi per portare le app Android nel Microsoft Store su Windows 10. Se la proposta viene accettata, potrebbe aiutare ad alleviare la scarsità di app attualmente disponibili per la piattaforma Windows.

Windows Central segnala che la funzionalità potrebbe essere resa disponibile l’anno prossimo, ma per il resto ci sono pochi dettagli da condividere. Il modo in cui Microsoft risolverà i problemi di compatibilità, ad esempio, rimane sconosciuto.

Windows: le app Androidp potrebbero essere presto disponibili

Per offrire la compatibilità nativa delle app Android, Microsoft potrebbe dover trovare un modo per offrire il supporto di Google Play Services. Altre piattaforme che hanno incluso una qualche forma di compatibilità con le app Android non sono state in grado di offrire alcune app, come Gmail e Uber, che si basano sull’integrazione di Google Play Services.

Questa non è la prima volta che Microsoft ha esaminato i modi per portare le app Android nell’ecosistema Windows. Nel 2015, l’azienda con sede a Redmond ha annunciato il lancio di Windows Bridge per Android, noto anche come Project Astoria, prima di interromperlo l’anno successivo.

Per chiunque desideri accedere alle proprie app Android preferite sui propri dispositivi Windows, sono disponibili alcune opzioni. Sono disponibili numerosi emulatori Android e l’ultimo aggiornamento dell’app ‘Il tuo telefono’ ti consentirà di eseguire alcune app mobili Android fianco a fianco sul tuo PC Windows 10.

Il supporto Android completo e nativo sarebbe una grande aggiunta alla piattaforma Windows 10 e potrebbe anche fornire un notevole impulso anche agli sviluppatori, che dovranno creare solo una versione della loro app per raggiungere gli utenti di entrambi i sistemi operativi