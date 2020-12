Coop e Ipercoop raccolgono all’interno del nuovo volantino di Natale, buone offerte che provano a mettere l’utente sulla buona strada per risparmiare il più possibile su ogni acquisto, offrendogli la possibilità di godere degli sconti solo ed esclusivamente nei negozi fisici.

Sebbene all’interno della campagna promozionale sia possibile trovare anche qualche riferimento all’online, la maggior parte degli sconti applicati sulla tecnologia sono da ritenersi validi nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito di Coop e ipercoop. Ogni singolo terminale commercializzato, lo ricordiamo, viene distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.

Coop e Ipercoop: quali sono i nuovi sconti

I nuovi sconti sono davvero molto interessanti, anche se comunque sono applicati solo su prodotti di fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, come ad esempio lo Huawei P40 Lite E. Reso disponibile dall’azienda orientale nel corso dell’anno corrente, il terminale punta agli utenti che vogliono spendere il meno possibile, senza avere troppe pretese, e sopratutto sono pronti a rinunciare ai servizi Google.

Il suo prezzo è di soli 139 euro, una cifra decisamente risicata, se confrontata con la qualità generale del prodotto, i cui punti di forza sono rappresentati dal display da 6.4 pollici con una tripla fotocamera posteriore, suddivisa in sensori da 48 megapixel, da 8 megapixel (grandangolare) e da 2 megapixel.

Il volantino Coop e Ipercoop è unico nel suo genere, il consiglio è di approfondirne la conoscenza aprendo le pagine sottostanti.