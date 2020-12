L’emergenza sanitaria in atto ha costretto numerose major cinematografiche a fare i conti con la chiusura delle sale e lo slittamento di numerosi blockbuster. A cambiare totalmente le carte in tavola ci ha pensato nella giornata di ieri Warner Bros. con un annuncio a dir poco clamoroso.

Tutti i film programmati per il 2021 saranno distribuiti in streaming su HBO Max, piattaforma lanciata quest’anno negli States, e usciranno al tempo stesso nelle sale. Una vera e propria rivoluzione che la CEO della Compagnia, Ann Sarnoff, ha descritto come “imprescindibile per fare i conti con la realtà attuale, purtroppo drammatica”.

L’esperimento durerà un anno, ma non è andato particolarmente a genio ai dirigenti di AMC, una delle principali catene americane, che ha criticato aspramente la decisione di Warner.

Nonostante i film verranno distribuiti anche al cinema, infatti, gli utenti potranno guardarli in maniera del tutto gratuita su HBO Max, semplicemente abbonandosi alla piattaforma.

Si partirà a fine dicembre con l’attesissimo Wonder Woman 1984, sequel della pellicola DC Comics con Gal Gadot nei panni dell’iconica supereroina.

Warner Bros. punta allo streaming: tutti i film del 2021 arriveranno su HBO Max

Tra i film in programma per il prossimo anno ci sono attesissimi blockbuster come The Suicide Squad, The Matrix 4, Godzilla vs Kong, Dune e Space Jam: A New Legacy. Saranno disponibili sulla piattaforma anche nel formato 4K Ultra HD e HDR.

Bisogna ricordare che Warner ha rilasciato uno dei suoi film più attesi, ovvero TENET, nel pieno della pandemia, ottenendo risultati non particolarmente soddisfacenti al box office. Sicuramente questo ha influito sulla decisione di guardare al mondo dello streaming per il futuro.

Bisognerà capire se anche Disney deciderà di cavalcare l’onda dello streaming e distribuire i suoi film previsti per il 2021, tra cui i blockbuster Marvel Black Widow e Eternals, su Disney+ (che quest’hanno ha segnato il record di abbonati).

Una cosa è certa: il futuro del mondo cinematografico, così come lo conoscevamo, sta per cambiare per sempre.