L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di voler prorogare nuovamente la propria offerta denominata Casa Web fino al prossimo 25 novembre 2020.

L’offerta in questione è disponibile solo per i nuovi clienti privati, che possono quindi procedere con l’attivazione al costo mensile scontato pari a 20.90 euro invece di 26.60 euro al mese. Ricordiamoci insieme cosa offre.

PosteMobile proroga nuovamente l’offerta Casa Web

PosteMobile Casa Web offre connessione internet illimitata su rete 4G+ con anche un modem Wi-Fi 4G+ incluso in comodato d’uso gratuito, con una SIM dati già inserita all’interno. È previsto inoltre un servizio di assistenza clienti dedicato, disponibile al numero 160. È possibile attivare l’offerta esclusivamente online con un costo di attivazione pari 29 euro una tantum, il quale viene addebitato nella fattura del mese successivo a quello in cui si attiva l’offerta.

Attualmente, PosteMobile Full si appoggia alla rete WindTre che permette di navigare a internet fino in 4G+ a una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Durante l’attivazione dell’offerta in questione bisogna inserire i propri dati, caricare la foto di un documento di identità e firmare il contratto tramite SMS.

Inoltre, per attivare il servizio dopo la consegna del modem, è necessario immettere il proprio codice fiscale, il numero ordine e il codice IMEI relativo al modem nella pagina dedicata sul sito dell'operatore. Il cliente, in caso di cessazione degli effetti del contrato, deve restituire il modem entro 60 giorni.