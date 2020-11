A partire da ieri 11 novembre 2020 il gestore telefonico virtuale Full MVNO PosteMobile ha nuovamente deciso di proporre l’offerta denominata Creami Wow Weekend 30GB, sottoscrivibile online o tramite contatto telefonico con un consulente, fino a Domenica 15 Novembre 2020.

Vi ricordo che stiamo parlando di un operatore di rete virtuale (MVNO) di proprietà di Poste Italiane, che attualmente opera grazie alla rete WINDTRE fino in 4G e 4G+ fino a 300 Mbps, anche se prossimamente cambierà rete di appoggio ritornando a Vodafone.

PosteMobile ripropone la Creami WOW Weekend a 4.99 euro al mese

L’opzione tariffaria dedicata a tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero o richiedono la portabilità da un altro gestore telefonico, torna quindi ad essere disponibile dopo l’ultima volta in cui era stata commercializzata in occasione di Halloween. Adesso come allora, i già clienti non possono attivarla.

Creami WOW Weekend 30GB prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps per la navigazione in internet, al prezzo di 4.99 euro al mese.

L’operatore richiede il pagamento di un contributo iniziale di 20 euro per la nuova SIM, con 10 euro di traffico telefonico incluso. La spedizione al domicilio indicato è gratuita. L’offerta è attivabile sul sito ufficiale dell’operatore virtuale postemobile.it. In contestualità con l’attivazione di Creami WOW Weekend 30GB, viene attivato il piano tariffario ricaricabile Creami neXt 1, in promozione a 4.99 euro mensili, invece che a 10 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.