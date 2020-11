Iliad ha dimostrato di essere attore principale nel mondo della telefonia mobile italiana. Il provider ha completamente rivoluzionato un settore grazie alle sue iniziative low cost, caratterizzate in principal modo da consumi quasi illimitati per interne.

L’offerta commerciale di Iliad ha sempre garantito consensi unanimi da parte degli utenti. Nonostante il successo di iniziative come la Giga 50 e la Giga 40, gli utenti anche nel passato hanno evidenziato alcune criticità. Uno dei principali problemi è stato quello relativo alle soglie in roaming.

Iliad: più Giga internet dall’estero. Finalmente arriva la svolta del gestore

In linea con gli altri gestori continentali, anche Iliad deve adattarsi alle norme europee. Per questa ragione, il provider deve garantire Giga per la navigazione internet dai paesi membri dell’Unione Europea. Il principale problema è stato quello relativo alle soglie. Solo sino a qualche mese fa, infatti, vi erano soltanto 2 Giga a disposizione del pubblico.

Il gruppo commerciale di Iliad ha ascoltato quelli che sono stati gli appunti degli utenti ed ha subito posto rimedio a tali critiche. Già per i clienti con promozione Giga 50 attiva, le soglie di consumo sono state incrementate. Per questa fascia di abbonati, le soglie internet per la connessione all’estero sono state incrementate a 4 Giga.

Per dare una risposta definitiva alle richieste degli utenti, Iliad ha modificato i consumi anche per la ricaricabile Giga 40. Il gruppo commerciale del gestore ha deciso di equiparare le sue principali promozioni. Per questa ragione, i clienti con Giga 50 e Giga 40 avranno pari soglia internet in roaming. Anche per gli utenti con Giga 40, quindi, ci sono 4 Giga per la connessione nelle nazioni UE.