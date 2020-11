Se stai cercando qualcosa di nuovo da giocare su PS4, ci sono alcune ottime offerte sul PlayStation Store in questo momento, inclusi i primi sconti su Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Spelunky 2. PSN ospita anche una nuova offerta denominata “Planet of the Discounts”, che include grandi offerte su giochi come Sekiro: Shadows Die Twice e Red Dead Redemption 2.

I prezzi dei giochi scontati e le scadenze delle offerte

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è uscito a settembre con grande successo di critica. Il gioco platform ha guadagnato un 8/10 nella recensione di Crash Bandicoot 4: It’s About Time di GameSpot, con il critico Mike Epstein che elogia il design dei livelli, gli ambienti e il surplus di contenuti. Puoi prenderlo per 45 euro fino al 12 novembre.

I saldi di Planet of the Discounts sono attivi fino al 21 novembre, quindi hai un paio di settimane per acquistare le offerte. Spelunky 2 ha ricevuto un modesto sconto del 20%, abbassando il prezzo a 16 euro.

Alcuni dei più grandi giochi della prossima generazione di console sono in vendita a ottimi prezzi. Sekiro: Shadows Die Twice è scontato a 39 euro, mentre Red Dead Redemption 2 è sceso a 27 euro. Puoi anche catturare XCOM 2 Collection, che contiene tutti i DLC del gioco di tattiche stellari, per soli 30 euro.

Altri punti salienti della vendita includono BioShock: The Collection per $ 10, The Wonderful 101: Remastered per 27,19 euro e Life is Strange 2 per 12,77 euro. Puoi controllare l’intera lista di offerte sul PlayStation Store.