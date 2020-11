serie TV a film, da documentari a cartoni animati. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Sicuramente, ciò che va per la maggiore sono le serie TV originali, che, con la passata fase di lockdown, hanno raggiunto anche degli incredibili record di ascolti. Oggi parleremo di tre serie TV in particolare che stanno letteralmente conquistando tutti, ossia Baby, The Umbrella Academy e The Protector. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo. Netflix è per eccellenza la piattaforma streaming più utilizzata in assoluto. È davvero ampio il materiale che possiamo trovare sulla piattaforma, si può spaziare daa film, da documentari a cartoni animati. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Sicuramente, ciò che va per la maggiore sono le serie TV originali, che, con la passata fase di lockdown, hanno raggiunto anche degli incredibili record di ascolti. Oggi parleremo di tre serie TV in particolare che stanno letteralmente conquistando tutti, ossia. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Baby, The Umbrella Academy e The Protector: le ultime novità

Iniziamo a parlare delle novità che riguardano Baby. La seconda è una serie TV italiana che si è trovata per molto tempo nella top 10 di Netflix. Secondo quanto riferito recentemente, la sua nuova e ultima stagione è davvero incredibile con un finale mozzafiato. Non ci resta che andare sulla piattaforma e guardarla.

Continuiamo con The Umbrella Academy. La serie TV di produzione americana sta attualmente lavorando per una terza stagione, essendo che le prime due sono state davvero molto affascinanti per i fan di tutto il globo. Nel 2020 è andata in onda la seconda stagione, dunque non ci sono ancora comunicazioni sull’uscita della prossima stagione.

Infine, concludiamo con The Protector. Questa è la prima produzione originale turca targata Netflix ad approdare sulla piattaforma. La serie, che è ispirata al romanzo “Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi” di Nilüfer İpek Gökdel, si è conclusa con la quarta stagione. Non è stato ancora reso noto il motivo per cui la serie è stata chiusa.