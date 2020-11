In attesa di conoscere il nuovo volantino Expert, attivato in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, è arrivato il momento di approfondire ciò che l’azienda è in grado di offrire direttamente sul proprio sito internet.

Gli acquisti, almeno ai prezzi che andremo ad indicarvi, sono effettuabili solamente dal divano di casa propria, con spedizione a pagamento al domicilio, oppure gratuita in negozio, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla cifra complessivamente spesa. Nell’eventualità in cui non vogliate pagare tutto subito, ricordate che è comunque presente la possibilità di affidarsi direttamente alla rateizzazione a Tasso Zero.

Expert: i prezzi più bassi del volantino

Il nuovo prodotto che tutti vogliono acquistare è lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE, un modello relativamente economico, in vendita da Expert a 669 euro, e caratterizzato dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, per il resto è sempre il “vecchio” Samsung Galaxy S20.

Scorrendo le pagine del sito internet, troviamo comunque anche altre ottime occasioni per risparmiare, come Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy S20+ a 849 euro, Galaxy Note 10 Lite a 499 euro, Wiko Y81 a 102 euro, Galaxy A31 a 249 euro, Galaxy Note 20 a 979 euro o Galaxy A20e a 139 euro.

E’ importante ricordare che, salvo indicazioni differenti, tutti i prodotti sono in vendita in versione sbrandizzata. Per conoscere a fondo la campagna, e capirne tutte le potenzialità, potete aprire il prima possibile la pagina ufficiale sul sito di Expert.