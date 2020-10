Da alcune settimane il produttore cinese Xiaomi ha portato ufficialmente anche in Italia i nuovi smartphone Xiaomi Mi 10T Pro e Xiaomi Mi 10T. Tuttavia, secondo quanto è emerso online, sembra che l’azienda abbia intenzione di presentare una versione re-branded di uno di questi device per il mercato cinese, ovvero il nuovo Redmi K30s.

Redmi K30s sarà una versione re-branded dello Xiaomi Mi 10T

Come già accennato, il noto produttore cinese Xiaomi si appresta a portare anche presso altri mercati l’ultimo Xiaomi Mi 10T. Quest’ultimo, in particolare, verrà commercializzato con un nome diverso, ovvero come Redmi K30s. Oltre al nome differente, sembra che il resto (compresi specifiche tecniche e design) sarà pressoché identico tra i due dispositivi. Per quanto riguarda il suo debutto ufficiale sul mercato, comunque, le immagini teaser ufficiali hanno rivelato che verrà presentato il 27 ottobre. Oltre alla Cina, sembra che il device verrà commercializzato anche in mercati come quello nordafricano e quello latinoamericano.

Avendo le stesse caratteristiche dello Xiaomi Mi 10T, ci aspettiamo anche su questo Redmi K30s la presenza del potente processore Snapdragon 865 di casa Qualcomm. Dal punto di vista della memoria, al momento non ci sono informazioni certe, ma è molto probabile che a differenza del device a marchio Xiaomi troveremo un singolo taglio di memoria, magari con ben 12 GB di memoria RAM. Dovrebbero chiudere la scheda tecnica una grande batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, un ampio display con foro di tipologia IPS LCD in risoluzione FullHD+ e un sensore fotografico principale da 64 megapixel. Per avere una conferma di tutto questo, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale prevista per il prossimo 27 ottobre.