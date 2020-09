Ormai da tempo si parla dei due smartphone Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro ma soltanto adesso emergono quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi, la cui presentazione avverrà il 30 settembre.

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: ecco la scheda tecnica dei nuovi device dell’azienda!

Finalmente abbiamo modo di conoscere la probabile scheda tecnica che caratterizzerà i nuovi smartphone Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. In base a quanto riportato dal leaker Sudhanshu, gli smartphone presenteranno poche differenze e i caratteri distintivi si limiteranno a riguardare il comparto fotografico e la memoria.

Secondo le indiscrezioni in questione, emerse tramite un tweet, dunque lo smartphone Xiaomi Mi 10T sarà dotato di una fotocamera frontale da 20 megapixel. La parte posteriore ospiterà un sensore principale da 64 megapixel, un grandangolare da 13 megapixel e un macro da 5 megapixel.

La versione Mi 10T Pro, invece, avrà una fotocamera frontale da 20 megapixel e sul retro presenterà un sensore principale da 108 megapixel al quale si aggiungeranno un grandangolare da 13 megapixel e un macro da 5 megapixel.

I due dispositivi saranno dotati di un processore Snapdragon 865, avranno un display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD Plus. Anche la batteria sarà identica in entrambi i modelli e avrà una capacita di 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Per quanto riguarda la memoria degli smartphone, l’azienda dovrebbe aver optato per gli 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per la versione Standard; invece per gli 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per la versione Pro.