Risale a pochi giorni fa la comunicazione ufficiale annunciata dall’azienda circa la data stabilita per la presentazione di uno dei dispositivi più discussi degli ultimi mesi, cioè il tanto atteso Huawei Mate 40. Come avevano già lasciato intuire le varie indiscrezioni emerse in rete, il 22 ottobre Huawei terrà un evento di presentazione durante il quale avremo modo di conoscere numerosi device. Nel frattempo le informazioni in merito a quelle che saranno le specifiche dei nuovi smartphone Huawei continuano ad aumentare. Le ultime notizie ci offrono infatti qualche dettaglio in più in merito al comparto fotografico del nuovo Huawei Mate 40.

Huawei Mate 40: la fotocamera posteriore sarà decisamente interessante!

Le indiscrezioni fino ad ora trapelate in rete hanno permesso di avanzare parecchie ipotesi in merito a quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del nuovo Huawei Mate 40 ma quanto emerso circa le caratteristiche del comparto fotografico non aveva dato modo di apprendere particolari informazioni.

Un’immagine recentemente pubblicata, però, ci offre la possibilità di sostenere che la fotocamera posteriore del nuovo smartphone Huawei sarà decisamente interessante. Rimango ancora ignote le scelte prese dall’azienda in merito al numero di sensori che andranno a costituire il comparto fotografico ma conosciamo quella che sarà la forma del modulo. Quest’ultima a differenza di quanto affermato dalle varie indiscrezioni sembra possa avere forma ottagonale anziché circolare.

E’ probabile che Huawei abbia deciso di adottare una struttura così particolare per l’intenzione di dotare il dispositivo di un numero non indifferente di sensori e quindi offrire ai suoi utenti una tecnologia di ottima qualità.