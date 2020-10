Samsung ha appena lanciato il primo smartphone della serie F. Non abbiamo ben capito a cosa dovrebbe corrispondere tale scelta, il suo significato nascosto – semmai dovesse essercene uno – ma fatto sta che l’azienda ha realizzato questo nuovo Samsung Galaxy F41 in collaborazione con Flipkart, il più grande e-Commerce indiano. F, dunque, potrebbe stare per Flipkart? Chissà.

Uno smartphone pensato per la Generazione Z, e che offre ai giovani di oggi tutte le funzionalità e le tecnologie di cui hanno bisogno. A partire da un comparto fotografico ben realizzato in grado di offrire scatti di qualità.

Samsung Galaxy F41, le caratteristiche

Disponibile nelle colorazioni Fusion Black, Fusion Blue e Fusion Green, Samsung Galaxy F41 è infatti dotato di tre fotocamere esterne con sensore principale da 64 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP che offre un campo visivo di 123 gradi, ed un sensore di profondità da 5 MP per le foto Ritratto. Lo smartphone supporta la funzione “Scatto singolo” che consente di scattare sette foto e tre video contemporaneamente con un solo tocco. È inoltre possibile registrare video in 4K.

Samsung Galaxy F41 è dotato di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia per la fotocamera frontale. Sotto la sua scocca si nasconde un processore octa-core Exynos 9611 con 6 GB di RAM. Il dispositivo è disponibile in più tagli di memoria e prevede la configurazione da 64 GB e quella da 128 GB. In entrambi i casi, comunque, si ha la possibilità di espandere la memoria interna con una microSd fino a 512 GB.

La batteria è da 6.000 mAh, ma caricarla potrebbe richiedere un po’ visto che lo smartphone viene fornito con un alimentatore USB-C da 15 W. Altre caratteristiche includono un sensore di impronte digitali sul retro, sblocco facciale e Android 10.



Per il momento Samsung Galaxy F41 è disponibile in India e non si hanno informazioni circa il debutto in altri mercati. Non si esclude la possibilità che questo smartphone sia riservato al solo pubblico indiano.