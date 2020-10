Il prossimo 14 Ottobre la nota azienda cinese OnePlus ha fissato un evento mondiale per il lancio ufficiale del suo nuovo Smartphone top di gamma, ovvero OnePlus 8T. Stando a quanto emerso da alcuni tweet, però, il nuovo Device non sarà l’unica novità presentata dal noto marchio leader nel settore dei Device mobili. Tra le indiscrezioni, quindi, emergono alcune novità molto interessanti come un’inedita Smart TV, un caricabatterie wireless e, ciliegina sulla torta, le nuovissime OnePlus Buds.

Da alcuni mesi, inoltre, sembrerebbe che l’azienda cinese stia lavorando ad uno Smartwatch con design circolare, diverso quindi dagli standard a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi.

OnePlus Launch Event: ecco tutte le novità in arrivo il 14 Ottobre

Non solo Smartphone, come abbiamo visto nel corso delle ultime settimane, OnePlus potrebbe presentare anche dei nuovi auricolari di fascia bassa che, secondo alcune indiscrezioni, andrebbero a posizionarsi nel mercato come versione “Lite” delle tanto attese OnePlus Buds.

Il produttore cinese ha inoltre pubblicato due immagini molto interessanti relative ai nuovi auricolari svelando quindi che, questi ultimi, arriveranno il prossimo 14 Ottobre e saranno certificati IP55.

No matter the weather, you won't miss a beat with our new IP55-rated Buds. See them October 14. — OnePlus (@oneplus) October 3, 2020

Se da un lato, quindi, sono emerse molteplici informazioni relative ai nuovi auricolari, purtroppo sul fronte Smart TV e Caricabatterie Wireless si sa ancora molto poco. Secondo il noto leaker Ishan Agarwal, in realtà questi nuovi dispositivi potrebbero essere disponibili, almeno nella prima fase di vendita, esclusivamente nel mercato indiano.

Per quanto riguarda invece il nuovo OnePlus 8T, ad oggi sono disponibili in via del tutto ufficiosa i dettagli sulle componenti Hardware. 8T, di fatto, monterà un display a 120Hz, il processore Snapdragon 865 ed una una quad-cam da 48 MP.