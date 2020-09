Non c’è nessun errore di battitura nel titolo. Trony ha deciso di anticipare il tanto atteso Black Friday, evento che come di consueto prenderà piede online come nei negozi fisici soltanto tra alcune settimane. L’esercente lancia la sua nuova campagna di volantinaggio con offerte davvero assurde e straordinarie. Non uno ma ben due volantini che fanno abbassare il prezzo di numerosi prodotti. Nemmeno Mediaworld ed Unieuro erano riusciti a spingersi così in là. Ecco le promo da non perdere. Non ricapiteranno facilmente.

Black Friday Trony: volantini in edizione speciale per tutti

Il primo volantino Trony è chiamato Black Days e sarà valido da ora fino al 6 ottobre 2020 soltanto nei punti vendita fisici di Lombardia, Piemonte, Toscana, Affi, Trentino-Alto Adige. Ben 13 giorni di sconti puri su prodotti di elettronica come TV, notebook, fotocamere e smartphone Android. In molti casi c’è la possibilità di ottenere un finanziamento con pagamento a rate con tasso zero. Ulteriori info a questo indirizzo. Qualche anticipazione?

OPPO A9 2020 a 189 euro

a 189 euro Motorola Moto G 5G a 349 euro

a 349 euro Samsung Galaxy S20 a 649 euro

a 649 euro Apple iPhone 11 256 GB a 799 euro

a 799 euro Samsung Galaxy S10 Lite a 469 euro

Come se tutto questo non bastasse arriva anche il Black Friday – Autumn Special Edition valido stavolta fino al 5 Ottobre 2020 per i punti vendita di Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Rieti. Gli sconti sono fino al 60% su tutto l’assortimento fermo restando l’opportunità di finanziare tutto con la prima rata a Gennaio 2021. Davvero niente male le offerte del nuovo volantino, soprattutto per gli smartphone dagli entry-level fino ai più desiderati top di gamma. Ecco uno stralcio di ciò che attende i clienti di queste aree:

LG K51s a 149,95 euro

a 149,95 euro Redmi Note 9 a 189,95 euro

a 189,95 euro Samsung Galaxy S20+ a 679,95 euro

a 679,95 euro Xiaomi Mi Note 10 Lite a 295,95 euro

