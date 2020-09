Trony prosegue sull’ottima strada intrapresa nel corso delle settimane precedenti, rilanciando una campagna promozionale assolutamente degna di nota, e composta da oltre 17 pagine di offerte molto interessanti.

Le soluzioni che andremo a raccontare, è importante ricordarlo, non sono fruibili su tutto il territorio nazionale, bensì risultano essere accessibili solamente dai consumatori che possono recarsi personalmente in uno dei negozi dislocati in Trentino, Piemonte, Toscana o nella cittadina di Affi. Gli acquisti non possono essere completati altrove in Italia, o comunque sul sito ufficiale dell’azienda.

Volantino Trony: le offerte sono esclusive

L’attenzione del volantino Trony si è riversata su vari modelli o categorie merceologiche, a partire proprio dai top di gamma più recenti, quali sono Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Ultra, senza però riuscire a scontarli più di tanto.

Gli utenti che invece vogliono risparmiare il più possibile, senza però discostarsi dai top brand, possono fare affidamento sull’accoppiata Huawei P30 Lite New Edition e Oppo Find X2 Lite. Entrambi sono in vendita da Trony con un prezzo inferiore ai 450 euro, e presentano naturalmente i servizi Google. Le prestazioni non saranno al’altezza di un Note 10, ma come usabilità quotidiana di tutti i giorni li possiamo ritenere più che sufficienti e soddisfacenti.

Se volete conoscere nel dettaglio la campagna promozionale di Trony, ed in parallelo accedere anche ad ogni altra singola offerta lanciata direttamente dall’azienda, aprite subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo per scoprirle.