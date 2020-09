La quarta stagione di Stranger Things sta facendo attendere i suoi spettatori veramente tanto: da quando lo scorso febbraio il fantomatico teaser trailer è stato rilasciato, i mesi si sono susseguiti senza alcun aggiornamento rendendo l’attesa ancora più frustante. Oggi, dopo un’estate in cui Netflix sembra aver ripreso pieno controllo delle sue produzioni originali, i fans sono tornati più agguerriti di prima domandandosi se i piccoli protagonisti torneranno adolescenti o del tutto adulti sul piccolo schermo.

Purtroppo, come ci si può immaginare, i ritardi non sono dovuti a volontà proprie ma bensì ai periodi di lockdown susseguitisi nel corso dell’anno: scopriamo in ogni caso i maggiori dettagli.

Stranger Things 4: cast e possibile sinossi dei nuovi episodi

Conclusasi con l’addio di Will e della sua famiglia ad Hawkins, la quarta stagione di Stranger Things non si prospetterà come una favoletta, ma bensì come qualcosa di anche più complicato vista la prigionia di Hopper in Unione Sovietica e il SottoSopra ancora presente sul pianeta Terra. Senza ombra di dubbio è rallegrante sapere che lo Sceriffo dal cuore dolce è ancora vivo, ma in che condizioni starà vivendo? Impossibili da anticipare.

Con un’ambientazione mista, dunque, gli entranti episodi non vedranno la loro ambientazione nella piccola cittadina fin’ora ammirata. Ad anticiparlo era stato anche un tweet non molto tempo fa.

┏━━┓┏━━┓┏━━┓┏━━┓

┗━┓┃┃┏┓┃┗━┓┃┃┏┓┃

┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┃┃┃┃

we’re not in hawkins anymore

┃┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┃┃┃

┃┗━┓┃┗┛┃┃┗━┓┃┗┛┃

┗━━┛┗━━┛┗━━┛┗━━┛ — stranger writers (@strangerwriters) December 31, 2019

Per quanto concerne il cast, torneranno senza ombra di dubbio molti personaggi apprezzati di Stranger Things, fino ad adesso sono stati confermarti:

Undici ossia Millie Bobby Brown;

Mike ossia Finn Wolfhard;

Dustin ossia Gaten Matarazzo;

Will ossia Noah Schnapp;

Lucas ossia Caleb McLaughlin;

Max ossia Sadie Sink;

Steve ossia Joe Keery;

Nancy ossia Natalia Dyer;

Jonathan ossia Charlie Heaton;

Joyce ossia Winona Ryder;

Erica ossia Priah Ferguson;

Karen ossia Cara Buono;

Murray ossia Brett Gelman;

Hopper ossia David Harbour;

Robin ossia Maya Hawke.

Concludiamo col dire che in merito ad una data d’uscita non vi è notizia certa. Si può, però, presupporre che la quarta stagione possa arrivare tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 sebbene sarà necessario attendere direttive specifiche da Netflix.

Stranger Things: il trailer in cui Hopper è vivo