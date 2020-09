Durante il periodo di quarantena che abbiamo attraversato nella prima metà del 2020, uno degli strumenti di intrattenimento che maggiormente ha riempito i pomeriggi di tutti noi è senza ombra di dubbio Netflix, il noto sito di streaming online californiano infatti, grazie ad una scelta vastissima tra film, serie TV e cartoni, ha saputo ritagliarsi una popolarità probabilmente mai vista prima, la quale durante la quarantena altro non ha fatto che aumentare ancora di più.

Tra le varie serie TV apprezzate dal pubblico, The Order, Dark e Stranger Things, costituiscono una combo davvero incredibile, esse infatti hanno riscontrato un successo così assoluto che ora l’hype e l’attesa per le nuove puntate sono alle stelle.

Ecco le ultime sulle future stagioni

Partiamo con The Order, la nota serie televisiva statunitense ha conquistato un successo quasi inaspettato, le due stagioni attualmente disponibili su Netflix hanno conquistato un pubblico enorme, cosa che ha spinto la produzione a valutare l’arrivo di una terza che però tutt’ora, anche a seguito dell’emergenza sanitaria, non ha ricevuto conferma.

Per quanto riguarda Dark, la nota serie tedesca a sfondo fantascientifico, le sue 3 stagioni hanno conquistato tutti gli utenti con un successo planetario, ciò però non implicherà l’arrivo di una quarta, le prime tre come anche confermato dalla produzione sono auto-conclusive, quindi non avranno seguito.

Passiamo ora a Stranger Things, inutile stare a dire come le ambientazioni vintage unite ad una trama godibile siano i punti di forza di questa serie, la quale ci ha lasciati col finale della terza season che apre assolutamente all’arrivo di una quarta, le cui riprese infatti sono iniziate e riprenderanno a breve non appena l’emergenza Coronavirus sarà domata completamente.