Settembre è arrivato e per gli operatori telefonici ricomincia la battaglia a colpi di promozioni per riuscire ad accaparrarsi la più grossa fetta di mercato.

In questo mese, in particolar modo, Tim ha lanciato tre nuove offerte ricaricabili in perfetto stile operator attack, finendo per convincere gli utenti con minuti illimitati e montagne di GB. Le promo in questione sono Tim Energy, Tim Wonder e Tim Link, e si articolano in costi e bundle differenti a seconda dell’operatore di provenienza.

Tim torna in corsa per strappare clienti a Iliad, ho.mobile, Vodafone e Windtre con le tre nuove offerte ricaricabili

Le tre offerte sono sottoscrivibili online nella sezione dedicata del sito, e in base al gestore da cui si intende attivare il procedimento di portabilità del numero si può aderire ad una specifica offerta dedicata.

Tim Energy include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload), il tutto a 7,99 euro.

Questa offerta è sottoscrivibile solo se si proviene dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile Full, CoopVoce Full, CoopVoce, Spusu, Tiscali, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, Welcome Full.

Tim Wonder include anch’essa minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet mobile, ma ha un costo di 9,99 euro ed è attivabile solo se si proviene da ho.mobile e Lycamobile.

Tim Link, invece, offre al costo di 18,99 euro al mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati in 4G. L’offerta è attivabile per chi proviene dai Vodafone, Windtre, Very Mobile e Kena Mobile.