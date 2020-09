Un dispositivo che trasforma le foto scattate con lo smartphone in incredibili ricordi senza tempo che possono essere appiccicati ovunque. E’ la nuova stampante portatile Polaroid Hi-Print, capace di trasformare foto e screenshot in stampe auto-adesive di qualità di dimensioni pari a quelle di una carta di credito (2×3).

Polaroid Hi-Print; la nuova “mini” stampante portatile dal prezzo “mini”

La nuova stampante portatile Polaroid implementa la rivoluzionaria tecnologia di sublimazione termica. Così facendo, si ottengono delle stampe brillanti, ad alta risoluzione ed a prova di sbiadimento. Grazie alle speciali cartucce all-in-one, Polaroid Hi-Print utilizza il calore per imprimere l’immagine in meno di un minuto e creare delle fantastiche stampe resistenti all’acqua.

Il dorso adesivo delle pellicole permette di applicare la foto su frigoriferi, armadietti, stampanti, laptop, album e molte altre superfici. La stampa della foto avviene per mezzo di un’app dedicata e disponibile sia per gli smartphone Android che per gli iPhone. L’app offre anche una serie di strumenti per modificare e personalizzare le foto, come filtri, cornici, testi, etichette e sovrapposizioni, e comunica con Polaroid Hi-Print grazie alla connettività Bluetooth.

Per quanto riguarda le stampe, il dispositivo utilizza cartucce di carta da 2,1 x 3,4 pollici (54 × 86 mm). La nuova carta a sublimazione termica viene fornita in cartucce all-in-one che contengono un nastro a colori e fogli di carta fotografica. Ogni confezione contiene due cartucce e Polaroid Hi-Print è dotata di una batteria sufficiente per 20 stampe.

Polaroid Hi-Print è in vendita in Italia presso i migliori rivenditori e online al prezzo di 99,99 euro. Un prezzo piuttosto economico rispetto a molte altre proposte del mercato. Le cartucce, la cui confezione contiene venti foto, sono in vendita a 16,99 euro. Per maggiori informazioni visitare il sito www.nital.it/polaroid.