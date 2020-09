Esselunga riesce a sbarazzarsi della concorrenza di Expert e Carrefour con il lancio di una campagna promozionale assolutamente interessante, nonché attiva ovunque in Italia fino al 12 settembre.

Alla base della soluzione che andremo a raccontarvi troviamo il solito, nonché classico, SottoCosto. Ciò sta a significare che la maggior parte dei prodotti è a disponibilità limitata nei negozi, di conseguenza se interessati sarete costretti a prendere una decisione più che rapida.

Esselunga: le migliori offerte

Lo Speciale Multimediale inserito all’interno del SottoCosto è un qualcosa di unico nel suo genere, proprio perché in grado di scontare uno dei prodotti più desiderati di tutto il 2020, il Samsung Galaxy S20. Finalmente gli utenti lo potranno acquistare ad un prezzo finale non particolarmente elevato, raggiungerà al massimo i 589 euro, nella versione no brand.

Volendo puntare sempre verso la fascia alta del mercato, ma virando verso i dispositivi marchiati Apple, l’occhio cade sicuramente sull’Apple iPhone 11, uno smartphone di buonissima qualità, in vendita oggi a 679 euro.

Gli smartphone in promozione ovviamente non terminano qui, sono disponibili anche svariati modelli più economici, come Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 8, Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P30 Lite New Edition, Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A20e o Samsung A51.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale di Esselunga potete aprire subito le pagine che trovate inserite direttamente nell’articolo. Ricordate, come già specificato in precedenza, che gli acquisti saranno effettuabili solamente nei punti vendita in Italia.