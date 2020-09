Il Back to School spopola tra tutti i rivenditori di elettronica, a conti fatti risulta essere la campagna promozionale più adottata dell’ultimo periodo e, come tale, è comparsa ufficialmente anche sul sito ufficiale e nei negozi di Unieuro.

Gli utenti che vorranno approfittare degli ottimi prezzi potranno farlo anche dal divano di casa propria, la spedizione presso il domicilio è da ritenersi gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro (in alcuni casi viene applicato anche un extra sconto del 5% sul carrello). Nei negozi, invece, potrete richiedere un finanziamento a Tasso Zero, a patto che si superi un determinato livello di spesa.

Volantino Unieuro: la campagna promozionale è speciale

Il volantino Unieuro focalizza principalmente la propria attenzione sui cosiddetti rimborsi, ottenibili solamente nel momento in cui viene acquistato un notebook del valore di almeno 449 euro (indipendentemente da marca e modello, sono inclusi anche gli Apple). Fatto questo, l’utente dovrà consegnare un vecchio terminale dello stesso tipo da rottamare; dipendentemente dallo stato di quest’ultimo e dalla spesa iniziale, Unieuro provvederà ad inviare un rimborso sul conto del valore massimo di 300 euro (non sarà sicuramente di 300 euro, potrebbe anche essere meno).

Nella campagna promozionale sono stati integrati anche tanti smartphone, sebbene comunque non siano presenti modelli particolarmente costosi o di fascia elevata. Per conoscerli da vicino e per scoprire cosa Unieuro ha pensato per voi, consigliamo l’apertura del link seguente diretto al sito ufficiale dell’azienda.