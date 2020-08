Oculus Connect 2020 ora non è più un evento, poiché il nome è stato cambiato in Facebook Connect. Facebook ha introdotto ‘il nuovo Facebook Reality Labs’ nello stesso momento in cui ha annunciato una ridenominazione dell’evento annuale per sviluppatori Oculus. Questo nuovo evento inizierà in un formato ‘virtuale’.

‘Questo è il nostro settimo anno per la conferenza AR / VR annuale e nel corso degli anni Connect è cresciuto fino a includere molto più di Oculus’, ha affermato Andrew Bosworth, Head Del nuovo marchio Facebook Reality Labs. ‘Il nostro evento annuale AR / VR si chiamerà Facebook Connect e non vediamo l’ora di condividere ancora più notizie sul nostro lavoro.’

Facebook Connect si svolgerà solo in maniera virtuale

A causa della pandemia globale e del distanziamento sociale per motivi di sicurezza, Facebook Connect si svolgerà in remoto e si terrà virtualmente. La data di Facebook Connect è il 16 settembre 2020. Un modo per vivere questo evento è rimanere sintonizzati sulla pagina Facebook di FBL. Sembra inoltre che l’evento Connect si svolgerà tramite ‘Oculus Venues’, ma non sono ancora stati condivise molte informazioni.

L’evento sarà funzionalmente lo stesso; Oculus sarà ancora l’attrazione principale e sia i marchi Oculus che Reality Labs esisteranno separatamente. Tuttavia, è possibile che Facebook possa integrare ulteriormente Oculus nel proprio sistema Reality Labs.

Oculus riserva molte delle sue novità hardware a Connect e quest’anno potrebbe non fare eccezione. Le immagini trapelate hanno apparentemente rivelato un auricolare Oculus Quest aggiornato che potrebbe essere lanciato questo autunno. Gli spettatori potrebbero anche vedere un aggiornamento a Horizon, un mondo virtuale gestito da Facebook che è attualmente in versione beta. Le conferenze passate hanno caratterizzato dimostrazioni pratiche di prototipi, qualcosa che presumibilmente non accadrà nel 2020.