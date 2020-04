Mark Zuckerberg ha annunciato oggi che Facebook annullerà tutti i grandi eventi fisici con più di 50 persone fino a giugno 2021. Alcuni si terranno come eventi virtuali, ma Facebook non ha ancora condiviso i dettagli. Zuckerberg ha anche affermato che la società estenderà la sua politica di non viaggiare per affari almeno fino a giugno di quest’anno e chiederà alla stragrande maggioranza dei suoi dipendenti di lavorare da casa almeno fino alla fine di maggio.

Facebook prova a spingere altre società ad effettuare eventi virtuali

Facebook ha già annullato la conferenza degli sviluppatori F8 di quest’anno, prevista per il 5 e 6 maggio. L’annuncio di oggi significa che F8 non sarà effettuato (come evento fisico) neanche l’anno prossimo. Sembra anche Oculus Connect, che di solito si effettua a settembre, verrà cancellato.

“Quando la società alla fine si inizierà a riaprire, dovrà aprirsi lentamente a ondate sfalsate per assicurarsi che le persone che stanno tornando al lavoro possano farlo in modo sicuro e ridurre al minimo la possibilità di futuri focolai“, ha scritto Zuckerberg nel suo post.

Zuckerberg ha appoggiato l’idea degli esperti della sanità, ovvero quella di non riunire persone in luoghi pubblici per un po’. Giugno 2021 sarà ovviamente a più di un anno di distanza. Mentre è difficile avvolgere la nostra mente sugli eventi che sono stati rimandati fino a quel momento, Facebook potrebbe stabilire un precedente, incoraggiando altri organizzatori di tecnologia a passare agli eventi digitali per un lungo periodo.