Dopo aver realizzato una costosa variante di Samsung Galaxy Z Flip dall’aspetto romantico e retro’, e dopo aver realizzato, ancor prima del rilascio ufficiale, un’altrettanto costosa variante di Samsung Galaxy Fold a tema Game of Thrones, Caviar, azienda russa specializzata nella produzione di smartphone e accessori di lusso, scende nuovamente in campo. Questa volta per realizzare una bellissima quanto elegante e costosa versione del nuovo Samsung Galaxy Note 20, fatta in marmo naturale ed oro rosa.

Samsung Galaxy Note 20 di lusso: ispirato a quattro grandi monumenti storici

Destinato a pochi utenti, un po’ perché il suo prezzo non lo rende poi così accessibile, un po’ perché ne sono state realizzate solo poche unità in tutto il mondo, Caviar ha prodotto ben quattro varianti di Samsung Galaxy Note 20, ciascuna ispirata ad un monumento di secoli fa – se non addirittura millenni.

E così, il modello ispirato alla Basilica di Santa Sofia abbina l’oro rosa al marmo nero e presenta delle incisioni che richiamano la Grande Moschea Benedetta della Grande Hagia Sophia. Partenone, invece, abbina l’oro rosa al marmo bianco e presenta delle incisioni che richiamano il tempio greco. E ancora, la Città Proibita abbina l’oro rosa al marmo verde e presenta delle incisioni che rimandano agli esterni di ciò che una volta fu il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing. Mentre la Cattedrale di San Basilio abbina l’oro rosa al marmo rosso e presenta delle incisioni che richiamano le decorazioni delle facciate della bellissima Cattedrale russa.

I prezzi? Si parte da 5.830 dollari per Samsung Galaxy Note 20 Hagia Sophia; 5.750 dollari per Samsung Galaxy Note 20 Parthenon; 6.060 dollari per Samsung Galaxy Note 20 Forbidden City e 6.260 dollari per Samsung Galaxy Note 20 St. Basil’s Cathedral. Insomma, si tratta di un lusso destinato a pochi, ma se anche tu sei tra quei pochi o comunque sei stato incuriosito, ti consiglio di dare un’occhiata alla sito ufficiale per scoprire più dettagli a riguardo.