Comet rinnova la propria campagna promozionale lanciando il cosiddetto Speciale Telefonia, un buonissimo mix di offerte e di prezzi fortemente ribassati sui dispositivi più apprezzati e richiesti dalla popolazione italiana.

Fino al 4 settembre, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale e direttamente sul sito ufficiale (con spedizioni gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro), gli utenti potranno approfittare di innumerevoli occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Al superamento di una spesa di 300 euro circa, inoltre, sarà possibile richiedere il finanziamento a Tasso Zero, con pagamento in 10 o 20 mensilità tramite conto corrente bancario.

Volantino Comet: il risparmio è sempre dietro l’angolo

Uno dei prezzi più invitanti è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S20, lo smartphone che tutti desiderano e che tutti vorrebbero acquistare, finalmente risulta essere in vendita a soli 649 euro.

Le alternative, data la natura della campagna promozionale, ovviamente non mancano, parliamo infatti di Galaxy A51 a 289 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Galaxy A20s a 149 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Huawei P40 a 649 euro, Huawei P40 Pro a 899 euro, P40 Lite a 249 euro, Y5p a 99 euro, Y6p a 129 euro, P40 Lite 5G a 329 euro, P30 Lite a 199 euro, P Smart 2020 a 179 euro, Oppo Find X2 Pro a 1199 euro, Oppo Find X2 Neo a 699 euro e tantissimi altri.

Non potendoli riassumere entro un unico articolo, l’unico consiglio che vi possiamo dare è di sfogliare le pagine che trovate elencate qui sotto, in tal modo avrete l’opportunità di conoscere da vicino tutti i prezzi bassi pensati da Comet ed attivati ovunque in Italia fino al 4 settembre.